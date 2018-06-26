Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebrikleri sürüyor

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Şili Devlet Başkanı Pinera, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiler.

Afganistan ve Sri Lanka devlet başkanlarından Erdoğan'a tebrik

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve Sri Lanka Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısı nedeniyle kutladı.

Gani yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan halkı adına, yeniden Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçilmiş olmanızı yürekten tebrik ediyorum. Bu pozisyona sizin seçilmeniz, Türk halkı arasındaki popülerliğinizin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan halkının Erdoğan'ı yakın bir dost ve daimi bir destekçi olarak gördüğüne işaret eden Gani, iki dost ve kardeş ülkenin ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduğunu, iki ülkenin iki ve çok taraflı görüşmelerle ilişkilerini daha da ileri taşıyacağına inandığını bildirdi.

"Bu büyük zaferden dolayı sizi ve destekçilerinizi bir kez daha kutlarken, sizin sahip olduğunuz yetenek ve tecrübe ile Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli başarılar elde edeceğine olan inancımı belirtiyorum." ifadesini kullanan Gani, Türkiye halkına da sağlık, başarı ve refah diledi.

Sri Lanka

Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena da yaptığı açıklamada, "Sri Lanka hükümeti ve halkı adına, Türkiye Cumhurbaşkanlığına yeniden sizin seçilmenizi ve önderliğinizdeki ittifakın da meclis seçimlerinde elde ettiği başarıyı kutlamak benim için bir onurdur. " dedi.

"Seçimlerde elde ettiğiniz zafer, Türk halkının sizin liderlik ve siyasi yeteneğinize olan güven ve inancının bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulunan Sirisena, iki ülke arasında çok yönlü ortaklık ve iş birliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Karadağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Karadağ Başbakan Yardımcısı Rafet Husovic ile İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Husovic, yayınladığı tebrik mesajında, Türk halkının ekonomik refahı ve istikrarı için doğru karar verdiğini vurguladı.

Husovic, mesajında ayrıca, Karadağ ile Türkiye'nin tarihi, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Bu ilişkilerimizin ilerleyen dönemde de devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İslam Birliği Başkanı Fejzic de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "mazlumların koruyucusu" olarak nitelendirdiği mesajında, Erdoğan'ın seçimlerdeki zaferinin İslam dünyası ve tüm insanlık için son derece önemli olduğunu kaydetti.

Fejzic, Karadağ'daki tüm Müslümanlar, İslam kurumları ve şahsı adına seçimlerdeki zaferi için Erdoğan'ı tebrik ettiğini belirterek, "Adalet mücadelenizle İslam dünyası ve tüm insanlık için umut oldunuz. Şiddet ve işkenceden kaçan milyonlarca mazluma kapılarınızı açtınız ve açmaya devam ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı Hariri'den Erdoğan'a tebrik mesajı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Hariri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Hariri, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve AK Parti'nin zaferi dolayısıyla Erdoğan'ı kutladı.

Muhabir: Kenan Irtak, Sefa Mutlu