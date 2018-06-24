İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da balkon konuşması yapacağını belirtti.

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin, seçimlerin resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıkmasının ardından vatandaşlar, AK Parti Genel Merkezi önünde toplanmaya başladı.

AK Parti Genel Merkezi önünde, oy verme işleminin sona ermesinin ardından toplanmaya başlayan partililer, ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti flamasıyla, sloganlar eşliğinde dev ekranlardan seçim sonuçlarını takip etti.

Sandıkların büyük oranda açılması, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerden birinci çıkmasının netleşmesinin ardından parti genel merkezi önündeki coşku daha da arttı.

Kendileri için ayrılan alanı tamamen dolduran partililerin, ilerleyen saatlerde parti genel merkezine gelerek, balkon konuşması yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyişi sürüyor.

Balkonda hazırlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yapacağı balkonda da hazırlık yapıldı, balkona, ses ve ışık sistemi kuruldu.

Erdoğan'ın konuşma yapacağı platformda "Teşekkürler Türkiye" ve "Vakit Türkiye Vakti" pankartları da yer aldı.