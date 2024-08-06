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Teknoloji, Savunma sanayisi

SSB Başkanı Görgün, SSİK Toplantısı'nda birçok kritik projede önemli kararlar alındığını bildirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, birçok kritik projede önemli kararlar alındığını ifade etti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
SSB Başkanı Görgün, SSİK Toplantısı'nda birçok kritik projede önemli kararlar alındığını bildirdi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantıda birçok kritik projede önemli kararlar alındı. Kararların en kısa sürede en doğru şekilde hayata geçmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Görgün, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında SSİK Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini anımsatan Görgün, "Toplantıda birçok kritik projede önemli kararlar alındı. Alınan kararların en kısa sürede en doğru şekilde hayata geçmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hiç şüphemiz yok her gün gelişen Türk savunma sanayisi gelecek dönemde yeni rekorlara imza atacak." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, sektörün ve çalışanların kararlılık, azim ve özverili çalışmaları sayesinde Türk savunma sanayisinin başarıları ülke ve millet için gurur vesilesi olacağına işaret ederek, şunları kaydetti.

"Ana yüklenicilerimizden alt yüklenicilerimize, kümelenmelerimizden KOBİ'lerimize, üniversitelerimizden araştırma enstitülerimize, tüm paydaşlarımızla kenetlenmiş bir savunma sanayii oluşturmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz SSİK Toplantımızın sektörümüze, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."


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