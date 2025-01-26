Savunma Sanayii Başkanı Görgün, GÖKTÜRK-Y Projesi'ni yerinde inceledi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, "GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında uydu, sabit ve taşınabilir yer istasyonları geliştirilecek." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerindeki GÖKTÜRK Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme (GÖKTÜRK-Y) Projesi'nde gelinen son durumu yerinde incelediğini bildirdi.
Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin milli uzay çalışmaları ve savunma sanayisine, mühendislik gücüyle en yüksek desteği vermeye devam ettiklerini aktardı.
TUSAŞ tesislerinde, GÖKTÜRK-Y Projesi'nde gelinen son durumu incelediklerine işaret eden Görgün, şunları kaydetti:
"GÖKTÜRK-Y sayesinde kazanılacak yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyeti GÖKTÜRK-1 uydusunun görev ömrü sona erdiğinde de devam edecek. GÖKTÜRK-Y kapsamında uydu, sabit ve taşınabilir yer istasyonları geliştirilecek, fırlatma ve yörünge öncesi operasyonlarla buna yönelik hizmetler, entegre lojistik destek faaliyetleri ve gerekli diğer sistemler sağlanacak. Çok yüksek çözünürlüklü elektro-optik kamera dahil uydu alt sistemleri de milli imkanlarla geliştiriliyor. Uzaydaki yeni gözümüz olacak bu büyük projede emeği geçen ve başarıyla çalışmalarına devam eden tüm mühendislerimizi tebrik ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.