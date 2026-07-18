Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren milli piyade tüfeği MPT-76'nın geliştirilmiş ve hafifletilmiş modeli MPT-76 MH'nin yüklü miktardaki üretimini tamamlayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

MKE'den Kara Kuvvetleri Komutanlığına milli piyade tüfeği MPT-76 MH teslimatı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren milli piyade tüfeği MPT-76'nın geliştirilmiş ve hafifletilmiş modeli MPT-76 MH'nin yüklü miktardaki üretimini tamamlayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

MKE'den yapılan açıklamaya göre, yeni nesil piyade tüfekleri gerçekleştirilen sevkiyatla Mehmetçiğin kullanımına sunulmak üzere güvenli şekilde birliklere ulaştırıldı.

MKE Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen ve Türk mühendislerin imzası bulunan MPT-76 MH, Türk askerinin operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi.

MPT-76'ya göre yaklaşık 500 gram hafifletilen yaklaşık 3 kilo 750 gram ağırlığındaki tüfek, daha hafif ve ergonomik yapısıyla piyadenin hareket kabiliyetini artırıyor.

Dakikada 750 atış yapabilen 600 metre etkili menzile sahip MPT-76 MH, 42'si NATO, 16'sı yerli standartlarda olmak üzere 58 testi başarıyla geçti.

Kendi kalibresinde dünyadaki tek piyade tüfeği olan MPT-76 MH, sahip olduğu yüksek güvenilirlik, dayanıklılık ve hafif yapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetine önemli katkı sağlıyor.

Sahip olduğu tüm bu özelliklerle dost ve müttefik ülkelerin orduları tarafından da tercih edilen milli piyade tüfeği, yüksek ihracat potansiyeliyle dikkati çekiyor.