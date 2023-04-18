İlk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi
Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan ilk kez torpido atışı gerçekleştirildi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde ilk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi. Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan yerli torpido kovanıyla yapılan hafif torpido atışıyla sualtı harbine yönelik yeni kabiliyetler için bir eşiği daha geçtik." ifadesini kullandı.
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Ülkemizde ilk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi. Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan yerli torpido kovanıyla yapılan hafif torpido atışıyla sualtı harbine yönelik yeni kabiliyetler için bir eşiği daha geçtik.👏@aselsan @sefineofficial pic.twitter.com/MwGDSpHqvr— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 18, 2023