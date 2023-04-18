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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Bahçelievler Kuleli Parkı'nda vatandaş ve gençlerle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Teknoloji, Savunma sanayisi

İlk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi

Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan ilk kez torpido atışı gerçekleştirildi.

18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
İlk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde ilk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildi. Denizaltı savunma harbi için geliştirilen MİR İDA'dan yerli torpido kovanıyla yapılan hafif torpido atışıyla sualtı harbine yönelik yeni kabiliyetler için bir eşiği daha geçtik." ifadesini kullandı.

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