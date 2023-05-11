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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Üsküdar'da taksici esnafı ile bir araya geldiği programda konuşuyor.
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Teknoloji, Savunma sanayisi

GÖZDE mühimmatı ile ilk atış gerçekleştirildi

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan "Modern Mühimmat Tedarik Projesi" kapsamında teslim edilecek GÖZDE mühimmatının ilk atışlı testleri, F-16 ve AKINCI SİHA platformlarından gerçekleştirildi ve hedef yüksek hassasiyetle vuruldu.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
GÖZDE mühimmatı ile ilk atış gerçekleştirildi

Ankara

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti, genel maksat bombalarını güdümlü mühimmata dönüştürerek, sabit ve yüksek hızlı hareketli hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor. GÖZDE güdüm kitinin seri üretim çalışmaları devam ediyor.

F-16 sertifikasyon testleri kapsamında atışlar Konya Karapınar atış sahasında başarıyla icra edildi. GÖZDE mühimmatının uçuş testleri tamamlanarak, ilk atışlı testleri F-16 ve AKINCI SİHA platformlarından gerçekleştirildi ve hedef yüksek hassasiyetle vuruldu. SSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE temsilcilerinin katıldığı faaliyette, GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçağı tarafından lazerle işaretlenen hedefe tam isabet etti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün görüşlerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"GÖZDE mühimmatının uçuş testleri başarılı şekilde yapıldı. Yapılan ilk atışlı testlerde GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçağı tarafından lazerle işaretlenen 13 kilometre menzildeki hedefi tam isabetle vurdu. F-16 sertifikasyon testleri kapsamında devam eden faaliyetlerde, bir diğer GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçağı tarafından lazerle işaretlenen 21 kilometre menzildeki hedefi tam isabetle vurdu."

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