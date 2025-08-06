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Teknoloji, Savunma sanayisi

Bayraktar AKINCI, ASSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedefini tam isabetle vurdu

Bayraktar AKINCI, ASSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedefini başarıyla vurdu.

Abdulkadir Günyol  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
Bayraktar AKINCI, ASSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedefini tam isabetle vurdu

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NeXT Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, gökyüzünde yüksek irtifa, uzun havada kalış süresi ve hassas vuruş kabiliyetini aynı platformda birleştiren AKINCI'nın, LGK-82 ile gerçekleştirdiği atış testinde tam isabet göstererek gücünü bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Görgün, "Hedefe milimetrik hassasiyetle ulaşan bu başarı, mühendislerimizin vizyonunun ve sistem entegrasyon kabiliyetimizin en somut göstergesidir. Emeği geçen Baykar ve Assan ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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ASSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, NeXT Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Bayraktar AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor" yorumunda bulunurken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da "Bayraktar AKINCI LGK-82 Atış Testi. Tam İsabet." değerlendirmesini yaptı.

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