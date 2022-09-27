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Sağlık

Yarın açılacak Etlik Şehir Hastanesi 8 ayrı hastaneden oluşacak

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan ve yarın hizmete girecek olan Etlik Şehir Hastanesi, 8 ayrı hastaneden oluşacak.

Yeşim Sert Karaaslan   | 27.09.2022
Yarın açılacak Etlik Şehir Hastanesi 8 ayrı hastaneden oluşacak

Ankara

Sağlık Bakanlığı tarafından, hizmete açılacak Etlik Şehir Hastanesinin özelliklerine ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin açılış töreninin, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtilen açıklamaya göre, şehir hastanesi 8 ayrı hastaneden oluşacak.

Toplam alanı bir milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı bir milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, bin poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alacak.

Hastanede, Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara'nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi ve en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi olacak. Ayrıca kamu hastanelerindeki tek otizm merkezine sahip hastanede, Cyberknife teknolojisi de bulunacak.

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