Dolar
18.88
Euro
20.02
Altın
1,830.78
ETH/USDT
1,642.80
BTC/USDT
23,497.00
BIST 100
5,237.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Yapay zeka ile tasarlanmış ilk Kovid-19 ilacının klinik denemeleri başladı

Yapay zeka ile tasarlanıp geliştirilen ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacının insanlar üzerindeki klinik denemelerine başlandığı duyuruldu.

Seyit Aydoğan   | 28.02.2023
Yapay zeka ile tasarlanmış ilk Kovid-19 ilacının klinik denemeleri başladı

Toronto

Merkezi Hong Kong’da bulunan Insilico Medicine, ISM3312 terapötik ürününün, klinik denemeler öncesi çalışmalarında akciğerlerdeki viral yükü ve iltihabı "önemli ölçüde azalttığının" saptandığını bildirdi.

Kanadalı bilim insanı Dr. Alex Zhavoronkov yaptığı açıklamada kurucusu ve üst yöneticisi olduğu şirketin ilaç konusunda yapay zeka ile çalışmalar yaptığını belirterek, "Üretken yapay zeka, insan gelişiminin her alanını dönüştürüyor. Üretken yapay zeka kullanılarak üretilen ikinci küçük molekül terapötik ilacımızın artık insan klinik denemelerine girdiğini, keşif ve geliştirme döngüsünü göstermek için çok net bir zaman çizelgesinde olduğunu duyurmaktan son derece mutluyuz." dedi.

Zhavoronkov, şimdiye kadar ilk kez yapay zeka ile tasarlanmış bir Kovid-19 ilacının klinik denemelerine başlandığına işaret ederek, ISM3312 terapötik ürününün, insanlar üzerindeki klinik denemelerinin Çin'de başlayacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada da ilacın, virüsteki proteazlar olarak bilinen enzimleri geri dönüşümsüz bağlayıp inhibe ederek çalıştığı ve hedeflediği proteazın da SARS-CoV-2 virüsünde bulunan ana proteaz olan 3CLpro olarak adlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada ISM3312'nin hedeflediğine benzer proteazların tüm koronavirüslerde bulunduğu, bunun da ilacın yalnızca SARS-CoV-2'nin mevcut ve gelecekteki varyantlarını değil, diğer koronavirüsleri de hedeflemede etkili olabileceği anlamına geldiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da usulsüz siren-çakar kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı
Rende Sitesi'ndeki yıkımla ilgili tutuklanan arsa sahibi kolon kesmediğini savundu
Jeofizik Yüksek Mühendisi Ercan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afşin'deki çadır kentte incelemelerde bulundu
Deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşları bu gece sona eriyor

Benzer haberler

Yapay zeka ile tasarlanmış ilk Kovid-19 ilacının klinik denemeleri başladı

Yapay zeka ile tasarlanmış ilk Kovid-19 ilacının klinik denemeleri başladı

AYM, Kovid-19 sürecinde sokağa çıkma yasağına uymayan kişiye verilen cezayı hak ihlali saydı

Kuzey Kore'de Kovid-19'un ardından gıda kıtlığının arttığından şüpheleniliyor

Kanada: Çin'in gözlem faaliyetlerini takip ettik ve engelledik

Kanada: Çin'in gözlem faaliyetlerini takip ettik ve engelledik
Kanada'da kilise okulunun bahçesinde 17 mezar bulundu

Kanada'da kilise okulunun bahçesinde 17 mezar bulundu
Dünya Bankası: Kovid-19'un gençler üzerindeki etkisi "kayıp nesil" riskini artırıyor

Dünya Bankası: Kovid-19'un gençler üzerindeki etkisi "kayıp nesil" riskini artırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet