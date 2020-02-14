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Sağlık

Vuhan'dan tahliye edilip gözlem altında tutulanların hastaneden çıkış görüntüleri paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı, Çin'in yeni tip koronavirüs salgını altındaki Vuhan kentinden tahliye edilen ve gözlem altında tutulan 42 kişinin hastaneden çıkış görüntülerini paylaştı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 14.02.2020
Vuhan'dan tahliye edilip gözlem altında tutulanların hastaneden çıkış görüntüleri paylaşıldı Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Vuhan'dan tahliye edilip gözlem altında tutulanların hastaneden çıkış görüntüleri paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı, Çin'in yeni tip koronavirüs salgını altındaki Vuhan kentinden tahliye edilen ve gözlem altında tutulan 42 kişinin hastaneden çıkış görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, hastanede 14 günlük gözlem süreci sona erenlerin valizlerini ve çantalarını hazırlayıp hastaneden ayrıldığı anlar yer alıyor. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Görüntülerde, hastanede 14 günlük gözlem süreci sona erenlerin valizlerini ve çantalarını hazırlayıp hastaneden ayrıldığı anlar yer alıyor.

Gözlem altında tutulanlar arasında 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı da bulunuyordu.

                   

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