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Sağlık

Vosvos tutkunlarından Türk Kızılay'a kan bağışı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen "vosvos" tutkunları, kan bağışının önemine dikkat çekmek için buluştu.

Merve Yıldızalp   | 03.10.2021
Vosvos tutkunlarından Türk Kızılay'a kan bağışı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Ankara Vos Birliği, Türk Kızılay'ın desteğiyle "Sen Kan Ver, Kızılay Can Versin" etkinliği düzenledi.

Farklı illerden araçlarıyla gelen "vosvos" tutkunları, Batıkent'teki Vosvos Park'ta buluştu. Katılımcılar buradan başlattıkları konvoyla il genelinde tur atarak trafiğe renk kattı.

Ankara Vos Birliği üyeleri, Etimesgut'taki Türk Kızılay kan bağış otobüsü önünde toplanarak, kan bağışında bulundu, vosvos meraklılarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankara Vos Birliği'nden Olgun Şensoy, bir çok sosyal sorumluluk projesine destek veren Ankara Vos Birliği üyesi vosvos tutkunlarının, bugün Türk Kızılay'a kan vererek örnek bir davranış sergileyeceklerini ifade etti.

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