Uzuvlarını kaybetme riski taşıyan 26 günlük Gazel bebek, tedavi için Gazze dışına çıkmayı bekliyor Gazze Şeridi'nde nadir görülen bir hastalıkla dünyaya gelen 26 günlük Gazel Harzallah'ın uzuvlarını kaybetmemesi için acilen Gazze dışında tedavi görmesi gerekiyor.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşama maddeleri arasında yer almasına rağmen Refah Sınır Kapısı'nı ancak 2 Şubat'ta ve yalnızca yaya geçişlerine izin verecek şekilde açtı. İran'a yönelik saldırıları bahane ederek 28 Şubat'ta kapıyı yeniden kapatan İsrail, 19 Mart’ta ise yine sadece yayaların geçişine izin verdi.

Gazze'de yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere 20 binden fazla Filistinli, tedavi amacıyla yurt dışına çıkış izni bekliyor. Ancak Refah Sınır Kapısı'nın sık sık açılıp kapatılması ve geçişlere getirilen kısıtlamalar nedeniyle şu ana kadar yalnızca 1075 kişi Gazze dışına çıkabildi.

Sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de bu durum, tedavi için bekleyen hasta ve yaralıların her geçen gün biraz daha umutlarını yitirmesine neden oluyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde tedavi gören Gazel bebek de yurt dışına sevk bekleyen binlerce çocuktan biri.

Gazze dışına sevklerde kriz yaşanıyor

Nasır Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Dr. Ahmed el-Ferra, Gazze'den hasta sevklerinde yaşanan krizi Gazel bebeğin durumu üzerinden anlattı.

Ferra, Gazel'in kanın pıhtılaşmasını önleyen protein C eksikliğiyle karakterize edilen nadir ancak ciddi bir hastalığı olduğunu belirterek, "Bu kız bebek, kan pıhtılaşmaları ve bu pıhtılaşmalar nedeniyle de bazı organlarının ampüte edilmesi gibi bir riskle karşı karşıya." dedi.

Bu tür hastalıkların Gazze dışında tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Ferra, bazı ülkelerde protein C takviyesiyle başarılı sonuçlar alındığını ifade etti. Ferra, Gazel'in yurt dışı çıkış işlemleri için gerekli evrakların hazırlandığını ancak henüz sonuç alınamadığını söyledi.

Gazze'de tıbbi malzeme, ilaç ve bebek maması eksikliğinin ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çeken Ferra, annelerin mama türünü sık sık değiştirmek zorunda kaldığını, bunun da kabızlık, ishal ve karın şişliği gibi tehlikeli komplikasyonlara yol açtığını belirtti.

Annesinin yaşadığı gıda eksikliği, Gazel'in hastalanmasına neden oldu

Gazel'in babası Yahya Harzallah ise Gazze'deki doktorların ellerinden geleni yaptığını ancak kızının tedavisinin Gazze hatta Mısır dışında bir ülkede, ABD ya da Avrupa'da yapılması gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in dinmek bilmeyen bombardımanları ve kıtlık koşulları nedeniyle gerekli proteine ulaşamadıklarını belirten baba Harzallah, eşinin Gazel'e bu şartlar altında hamile kaldığını söyledi.

"Şu an Nasır Hastanesi'nde pıhtılaşmayı önlemek için deri altından enjeksiyon yapılıyor, oral olarak kan sulandırıcı ilaç (warfarin) veriliyor ve kan plazması kullanılıyor ama bunlar geçici tedaviler. İlaç kesilirse ya uzuvları ampüte olacak ya da onu kaybedeceğiz." diyen baba, kızının bir an önce Gazze dışına çıkarılmasını istedi.