Euro
9.64
Dolar
8.18
BIST 100
1,393.51
Altın
1,724.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısı düzenliyor. MİT ve TSK'nın Irak kuzeyindeki Kandil'de düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi. - VTR
logo
Sağlık

'Uzamış Kovid-19 Sendromu' bazı hastalıkları tetikleyebiliyor

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Usta, "Uzamış Kovid-19 Sendromu'na çok dikkat edilmeli çünkü kalp problemlerinden tutunuz nörolojik problemler, depresyon ve kaygı bozukluğuna kadar birçok hastalığı tetikleyebiliyor." dedi.

Ayşe Yıldız   | 29.03.2021
'Uzamış Kovid-19 Sendromu' bazı hastalıkları tetikleyebiliyor

Antalya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, Uzamış Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Sendromu'nun bazı hastalıkları tetiklediğini belirterek, "Sendromunuz varsa test sonucu negatife dönse de iş bitmiş değil. Mutlaka tedavi edilmesi, bağışıklık sisteminin düzenli olarak güçlü tutulması gerekiyor." dedi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tanısı konulmuş hastalarda semptomların bir aydan daha uzun süre devam etmesinin "Uzamış Kovid-19 Sendromu" olarak tanımlandığını söyledi.


Bazı hastaların, test sonucu negatife dönmesine rağmen öksürük, göğüs, kas, sırt ve eklem ağrılarının, halsizlik ve yorgunluk, kişinin kendisini iyi hissetmeme gibi belirtilerinin devam ettiğini vurgulayan Usta, "Bu belirtiler 3 ile 6 ay devam edebiliyor. Bazen bu süreç 6 ayı da geçebiliyor. Bu, vücudun bağışıklık sisteminin Kovid-19'a hala reaksiyon gösterdiğinin bir belirtisidir. Dolayısıyla Kovid-19'u geçiren hastaların mutlaka bu semptomlarını kontrol ettirmeleri, bu dönemde vücudu destekleyici D, C ve çinko gibi vitaminler alması gerekiyor." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sendroma yönelik ciddi çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Usta, bu konuda protokollerin uygulandığını, tedavilerin yapıldığını bildirdi.

"Tedavi edilmesi gereken bir durum"

Herkesin sağlığına dikkat etmesi, Kovid-19 tedbirlerine uyması gerektiğini anlatan Usta, "Tedbirlere uyulmadığında sonuçları da ağır oluyor. Uzamış Kovid-19 Sendromu'na çok dikkat edilmeli çünkü başka hastalıklara davetiye çıkarıyor. Kalp problemlerinden tutunuz nörolojik problemler, depresyon ve kaygı bozukluğuna kadar birçok hastalığı tetikleyebiliyor. Hastayı çok rahatsız eden önemli bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Usta, bu durumun hiç basite alınmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sendromunuz varsa test sonucu negatife dönse de iş bitmiş değil. Mutlaka tedavi edilmesi, bağışıklık sisteminin düzenli olarak güçlü tutulması gerekiyor. Çünkü Kovid-19'a saldıran bağışıklık sistemimiz, bu sefer kendi hücrelerimize, kalp kaslarımıza, sinirlerimize, nöronlarımıza saldırıyor. Kaslarımıza saldırınca yorgunluk yapıyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için kaliteli ve yeteri kadar uyumak, düzenli yürümek, sağlıklı beslenmek, her fırsatta güneşe çıkmak gerekiyor. Güneşin ilaç olduğunu unutmayalım."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 30 gün solunum cihazına bağlı yatan Şeref Vardar: Yoğun bakıma 100 kilo girdim, 68 kilo olarak çıktım
Kovid-19'u yenen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Balcıoğlu: Halen yürümekte zorluk çekiyorum
DSÖ'nün taslak raporunda Kovid-19'un kaynağının hayvanlar olduğu iddia edildi
Risk grubundakiler ile 60 yaş üzeri ve eşleri için aşılama başladı
Türkiye koronavirüs tablosu

Benzer haberler

'Uzamış Kovid-19 Sendromu' bazı hastalıkları tetikleyebiliyor

'Uzamış Kovid-19 Sendromu' bazı hastalıkları tetikleyebiliyor

DSÖ'nün taslak raporunda Kovid-19'un kaynağının hayvanlar olduğu iddia edildi

Risk grubundakiler ile 60 yaş üzeri ve eşleri için aşılama başladı

Almanya Başbakanı Merkel: (Kovid-19 tedbirleri) Eyaletlerde eyleme geçilmesine ihtiyaç var

Almanya Başbakanı Merkel: (Kovid-19 tedbirleri) Eyaletlerde eyleme geçilmesine ihtiyaç var
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Biden yönetimi ve özel sektör 'aşı pasaportu' üzerinde çalışıyor

Biden yönetimi ve özel sektör 'aşı pasaportu' üzerinde çalışıyor