Euro
9.44
Dolar
7.83
BIST 100
1,325.29
Altın
1,814.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

UNICEF: Nijerya'da geçen yıl 22 bin çocuk AIDS'e yakalandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da geçen yıl 22 bin çocuğun Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastalığına yakalandığını açıkladı.

Adam Abu-bashal   | 01.12.2020
UNICEF: Nijerya'da geçen yıl 22 bin çocuk AIDS'e yakalandı

Abuja

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), "1 Aralık Dünya AIDS Günü" dolaysıyla yayımladığı raporda, Nijerya'da 2019'da 0 ile 14 yaş arasındaki 22 bin çocuğun Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromuna (AIDS) yakalandığı bilgisini paylaştı.

Ülkede şimdiye kadar 150 bin çocuğun HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) virüsü taşıdığının tespit edildiği kaydedilen raporda, bu sayının endişe verici boyutta olduğu ifade edildi.

Raporda, dünyada geçen yıl 110 bin çocuğun AIDS'ten yaşamını yitirdiği ve bunların 13 bininin Nijerya'da olduğu aktarıldı.

Nijerya'da AIDS'e karşı çocukları korumaya yönelik çabaların ve tedavinin yetersiz olduğu işaret edilen raporda, "HIV/AIDS ile on yıllardır süren mücadelede yaşanan bazı ilerlemelere rağmen özellikle çocuklarda durum gittikçe kötüleşiyor." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 Kovid-19 vakası tespit edildi
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 442 kişi öldü
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 603 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de Kovid-19 salgınında 3. dalga endişesi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Nijerya açıklarında 3'ü Lübnanlı 8 gemici kaçırıldı

Nijerya açıklarında 3'ü Lübnanlı 8 gemici kaçırıldı

UNICEF: Nijerya'da geçen yıl 22 bin çocuk AIDS'e yakalandı

Nijerya'da 1,6 milyon kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye Nijerya'da Boko Haram'ın gerçekleştirdiği terör saldırısını kınadı

Türkiye Nijerya'da Boko Haram'ın gerçekleştirdiği terör saldırısını kınadı
UNICEF: Yemen'de 12 milyondan fazla çocuk insani yardıma ihtiyaç duyuyor

UNICEF: Yemen'de 12 milyondan fazla çocuk insani yardıma ihtiyaç duyuyor
Nijerya palmiye yağına yıllık 500 milyon dolar ödüyor

Nijerya palmiye yağına yıllık 500 milyon dolar ödüyor