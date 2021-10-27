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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca düzenlenen "Nefret Söylemi ve Nefret Suçları" sempozyumun açılışında konuşuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansına video mesaj gönderdi.
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Sağlık

TÜSEB'den TURKOVAC'ın faz-3 hatırlatma dozu uygulaması için afiş

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı klinik araştırmaya ilişkin iki afiş hazırladı.

Ahmet Sertan Usul   | 27.10.2021
TÜSEB'den TURKOVAC'ın faz-3 hatırlatma dozu uygulaması için afiş

Ankara

TURKOVAC'ın faz-3 kapsamındaki hatırlatma dozu uygulaması için Alo 184 ve e-Nabız üzerinden gönüllü olunabileceğinin hatırlatıldığı ilk afişte, aşının flakonunun fotoğrafı da yer aldı.

Flakonda ağırlıklı olarak turkuaz ve beyaz renkler dikkati çekerken, aşının Türkiye'de üretildiğini belirten "TR" yazısının bulunduğu kısmın kırmızı renkli olduğu görüldü.

"3. dozunuzu TURKOVAC ile olmak ister misiniz?" sorusunun yer aldığı diğer afişte ise klinik çalışmanın yürütüldüğü 28 ildeki 41 merkezin Türkiye haritası üzerindeki dağılımı gösterildi.

Bu merkezlerin 12'sinin şehir, 15'inin eğitim ve araştırma, 3'ünün devlet, 11'inin de üniversite hastanesinde olduğunun belirtildiği afişte, hastanelerin isimlerine de yer verildi.

Afişte, gönüllü olmak isteyenlerin hatırlatma dozu çalışmasına katılmak için, yaşadıkları şehirdeki en yakın hastaneyi tercih edebilecekleri kaydedildi.

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