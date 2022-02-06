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Sağlık

TURKOVAC aşısı yarın Bolu'da uygulanmaya başlayacak

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yerli aşı TURKOVAC'ın yarından itibaren Bolu'da tatbik edilmeye başlanacağını bildirdi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 06.02.2022
TURKOVAC aşısı yarın Bolu'da uygulanmaya başlayacak

Bolu

Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli aşı TURKOVAC'ın hayırlı olmasını dileyerek, "İlk yerli ve milli aşımız TURKOVAC, 7 Şubat'tan itibaren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlanacaktır." bilgisini verdi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Ümit, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), 182 ve e-Nabız'dan randevu alınarak aşının güvenle yaptırılabileceğini kaydetti.

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