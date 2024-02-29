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Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Pulat, Hadramut'ta Kızılay'ın katarakt projesi açılışını yaptı

Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat, Yemen'in güneydoğusundaki Hadramut ilinin Seyun kentinde bulunan bir hastanede, Türk Kızılayının başlattığı katarakt ameliyatı projesinin açılışını yaptı.

Hamdi Yıldız  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Pulat, Hadramut'ta Kızılay'ın katarakt projesi açılışını yaptı

Yemen

Bölgeye çalışma ziyareti gerçekleştiren Pulat, Hadramut Valisi Mebhut bin Mubarek bin Madhi'nin yanı sıra Ticaret Odası yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Türk Kızılayının Seyun'daki bir göz hastanesinde 200 katarakt hastasını ameliyat etmeyi hedefleyen projesinin açılışını yapan Büyükelçi Pulat, Hadramut'taki kültürel ve tarihi alanları, müzeleri de ziyaret etti.

Büyükelçi Pulat, Hadramut ziyareti kapsamında Türk şirketlerinin sermayesiyle kurulan ve toplam yatırım maliyeti yaklaşık 40 milyon ABD doları bulan iki un fabrikasını ve siloları da ziyaret etti.

Pulat, yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin Yemen ile ikili ilişkileri ve bölgeye sağladığı insani ve kalkınma yardımları hakkında bilgi verdi ve Yemenlilerin taleplerini ve görüşlerini dinledi.

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