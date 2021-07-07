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Sağlık

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli yapılan Ayılmazdır'ın serviste tedavisi sürüyor

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli yapılan Yavuz Ayılmazdır'ın sağlığının iyi olduğu, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Ayşe Yıldız   | 07.07.2021
Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli yapılan Ayılmazdır'ın serviste tedavisi sürüyor

Antalya

Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çift kol nakli gerçekleştirilen 34 yaşındaki Ayılmazdır'ın tedavisinin normal serviste sürdüğünü söyledi.

Ameliyatın 14 saat sürdüğüne ve sorunsuz şekilde yapıldığına değinen Özkan, "Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal servise almıştık. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Şu ana kadar herhangi bir komplikasyon gerçekleşmedi." dedi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları ile kolları bağışlanan polis memurunun kolları, 29 Haziran'da Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla İstanbul'da 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Ayılmazdır'a nakledilmişti.

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