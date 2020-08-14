Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu.
Ankara
Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu.
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Son 24 saatte 923 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 980 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656’ya yükseldi." dedi.
Sağlık Bakanı Koca "Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.