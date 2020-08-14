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Sağlık

Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu.

Ferdi Türkten   | 14.08.2020
Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 923 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 980 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656’ya yükseldi." dedi.

Sağlık Bakanı Koca "Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek." ifadelerini kullandı.

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