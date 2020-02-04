Türkiye'de ölümlerin yaklaşık yüzde 20'sinden kanser sorumlu
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Salman, Türkiye'de her yıl yaklaşık 160 bin yeni kanser vakası ve buna bağlı 92 bin ölüm görüldüğünü belirterek "Türkiye'de ölümlerin yaklaşık yüzde 20'si kansere bağlı nedenlerle oluyor" dedi
Ankara
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tarık Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2019'da dünyada yaklaşık 18 milyon kişiye kanser tanısı konulduğunu ve 9,5 milyon kişinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Dünya genelinde her 5 erkek ile 8 kadından birinin yaşam boyunca kanser tanısı alacağı ve 8 erkek ile 11 kadından birinin kanser nedeniyle hayatını kaybedeceğinin öngörüldüğüne dikkati çeken Salman, "Dünyada 5 yılı aşan süredir kanser tanısı ile hayatını devam ettiren kişi sayısı yaklaşık 44 milyondur. Türkiye'de her yıl 160 bin civarında yeni kanser vakası ve 92 bin civarında kansere bağlı ölüm görülüyor. Türkiye'de ölümlerin yaklaşık yüzde 20'si kansere bağlı nedenlerle oluyor." diye konuştu.
Tedavide "immünoterapi/immünoonkoloji" dönemi başladı
Bağışıklık sistemi ile kanser gelişimi arasında ilişki olduğuna değinen Salman, kanserli hücreyi yok etmeye yönelik aktive edici ilaçların gelişmesiyle özellikle son 10 yılda kanser tedavisinde "immünoterapi/immünoonkoloji" döneminin başladığını dile getirdi.
Salman, "Günümüzde başta akciğer, baş-boyun, böbrek tümörleri, deri kanseri, mesane kanseri olmak üzere pek çok kanser türünde birinci basamakta veya tedavi seçeneklerini tüketen hastalarda kurtarıcı tedavi olarak immünoterapi, tıbbi onkologların elinde en güçlü silah olarak yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Hedefe yönelik tedaviler ve immünoonkoloji alanındaki gelişmelerin, bilimsel olarak dünyadaki en önemli iki büyük onkoloji kongresi kabul edilen ASCO ve ESMO toplantılarında son 10 yılda dikkati çeken ve tartışılan konuların çoğunluğunu oluşturduğunu anlatan Salman, son yıllarda onkoloji alanında yayınlanan bilimsel çalışmaların çoğunun da bu alanlarda olduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.