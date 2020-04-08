Euro
7.37
Dolar
6.76
BIST 100
93,077.84
Altın
1,650.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 1846'ya ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 87 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 38 bin 226'ya, can kaybının 812'ye, iyileşen hasta sayısının 1846'ya ulaştığı açıklandı.

Selma Kasap   | 08.04.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 1846'ya ulaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 900 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 87 hasta vefat etti, 264 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 247 bin 768, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam vefat sayısı 812, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1492, toplam entübe hasta sayısı 995, toplam iyileşen hasta sayısı 1846 oldu.

"Başarımız izolasyona bağlı" 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastalardan 264'ünün daha iyileştiğine işaret ederek, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İtalya, Kovid-19 nedeniyle limanlarını düzensiz göçmenlere kapatıyor
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye çıktı
Yurt dışında 222 Türk vatandaşı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 1846'ya ulaştı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 1846'ya ulaştı