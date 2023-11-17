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Sağlık

Türkiye'de geçen yıl 127 bin bebek prematüre doğdu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasibe Canan Seren, yurt genelinde geçen yıl 127 bin bebeğin prematüre doğduğunu söyledi.

Mustafa Çavuş  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Türkiye'de geçen yıl 127 bin bebek prematüre doğdu

Samsun

Seren, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Türkiye'de 8 bebekten 1'nin erken doğduğunu söyledi.

Erken doğan bebekleri de bekleyen birçok sorunun olduğunu dile getiren Seren, şunları kaydetti:

"Annelerimizin hamilelik döneminde hatta öncesinde beslenmelerine dikkat etmeleri gerekir. Eğer fazla kiloları varsa bunları vermeleri, hamilelikten önce sağlık sorunlarını çözümleyip, sonrasında hamile kalmalarını öneriyoruz. Bebeklerimizin erken doğmaması ve sağlıklı büyümeleri gereklidir. Türkiye'de her 8 bebekten 1'i erken doğuyor. Geçtiğimiz yıl tam 127 bin bebek erken doğdu. Bu da çok ciddi bir sayı. Bunların da yüzde 10'u çok düşük doğum ağırlığı olup yeni doğan ve yoğun bakımda haftalarca, hatta aylarca yatan bebeklerdir. Bu bebekleri yaşatıyoruz ama yaşayanlarda da beyin sorunları, görme ve işitme sorunları, öğrenme güçlükleri gibi birçok sorun kalabiliyor."

Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sena Sengir ve öğrencilerinin yaptığı "Tıbbın Sanatı-Sanatın Tıbbı" resim sergisiyle ilgili de konuşan Seren, "Erken doğumda, tıpla sanatı birleştirmeyi planladık. Ve bildiğimiz kadarıyla bu dünyada ilk defa oluşturulan bir sergi. Erken doğumun, bir sanatçının gözünde, ruhunda neler yarattığını, resmetmeyi planladık. Arkadaşlarımız resimlerinde bizim yaşadığımız her şeyi anlamışlar, hissetmişler ve aktarmışlar." ifadelerini kullandı.

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