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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Sağlık

Türkiye'de 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi.

Selma Kasap   | 10.01.2022
Türkiye'de 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 38 bin 242 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,67, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,04 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 136 milyon 898 bin 878 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?"

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