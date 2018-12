'Türk sağlık sektörü ABD’li yatırım fonlarının radarında'

ABD'nin New York eyaletinde gerçekleştirilecek 2019’un ilk büyük yatırımcı toplantısına Lokman Hekim Sağlık Grubu da davet edildi.

ANKARA - MERVE ÖZLEM ÇAKIR

Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, New York’ta gerçekleştirilecek 2019’un ilk büyük yatırımcı toplantısına davet aldıklarını belirterek, "Yaklaşık 3 trilyon doları yöneten ABD’li yatırım fonlarıyla bir araya gelerek, Türk sağlık sektörü ve şirketimize ilişkin yatırım fırsatlarını anlatacağız." dedi.

Sarıoğlu, AA muhabirine, Raiffeisen Centrobank’ın organizasyonuyla 17-18 Ocak 2019'da ABD'nin New York eyaletinde "Turkish Days in New York" adıyla gerçekleşecek organizasyona farklı sektörlerdeki 15 Türk şirketinin davet edildiğini ifade etti.

Türk sağlık sektörünün küresel piyasalarda geldiği rekabetçi pozisyonun yabancı yatırım fonlarının dikkatini çektiğini dile getiren Sarıoğlu, aralarında Morgan Stanley, Moon Capital, JP Morgan ve Goldman Sachs’ın da bulunduğu 3 trilyon doları yöneten çok sayıda ABD’li yatırım fonuyla ikili görüşmeler yapacaklarının altını çizdi.

Sarıoğlu, 2019’un ilk büyük yatırımcı toplantısında yer alacak Türk şirketlerini önemli fırsatların beklediğini vurguladı. Zirve aracılığıyla Türk şirketlerinin yatırımcılara kendilerini daha iyi anlatma fırsatı bulacağını kaydeden Sarıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zirvede yer alacak yatırım fonları, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere önemli kaynak ayırıyor. Yönettikleri yaklaşık 3 trilyonluk fonun bir kısmı gelişmekte olan ülkelerde bulunuyor ve bu fonların yatırımları da genellikle uzun soluklu oluyor. Zirvenin tek small cap katılımcısı olan Lokman Hekim Sağlık Grubu 'paylaşarak sağlıklı büyüme' mottosunu ve Türk sağlık sektörünü anlatacak."

"Yabancı yatırımlar için 2019 cazip bir yıl olabilir"

Türkiye’nin 2018’de önemli bir ekonomik sınav verdiğini belirten Sarıoğlu, 2019’un özellikle yabancı yatırımcılar için ülke genelinde önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Sarıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sağlık alanında atılan adımların yurt dışında ilgiyle takip edildiğini belirterek, “Yabancı para cinsinden varlıklarını değerlendirmeyi düşünenler için özellikle Türk sağlık sektörü önemli fırsatlar sunuyor. ABD’deki temaslarımızda da bu fırsatları yüz yüze anlatma imkanı yakalayacağız. Ülkemiz ekonomisine ilişkin oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıyı dağıtacağız.” diye konuştu.

15 Türk şirketi davet aldı

Farklı sektörlerden Türk şirketlerinin davet edildiği organizasyona, Garanti Bankası, Akbank, VakıfBank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, BİM, Mavi, Koç Holding, Şişecam, Tat Gıda, Anadolu Grubu, Yataş Grup, MLP Care, Doğuş Otomotiv, Pegasus ve Lokman Hekim Sağlık Grubu katılacak.