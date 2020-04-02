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Sağlık

Türk Kızılay Toplum Merkezleri maske üretiyor

Türk Kızılay Toplum Merkezlerinde, yeni tip koronavüris (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aralarında Suriyelilerin de bulunduğu gönüllüler maske üretiyor.

Adsız Günebakan   | 02.04.2020
Türk Kızılay Toplum Merkezleri maske üretiyor Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

İnsani yardım kapsamında faaliyet gösteren Türk Kızılay Toplum Merkezleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında maske üretimine başladı.

Yurt genelinde üretim gerçekleştirilen 15 merkezde aylık kapasitenin 100 bine ulaşması hedefleniyor.

Personelin yanı sıra aralarında Suriyelilerin de yer aldığı gönüllülerin ürettiği maskeler, İstanbul, Kayseri ve Konya'da bulunan Kızılay hastanelerinde steril hale getirilip, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Gaziantep Toplum Merkezi Geçim Kaynağını Geliştirme Sorumlusu Hayriye Tırnova Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay ailesi olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmalarına katkı sağladıklarını söyledi.

Bu kapsamda 15 toplum merkezinde vatandaşlara dağıtılmak üzere seri şekilde maske üretmeye başladıklarını ifade eden Yazıcı, şunları söyledi:

"Gaziantep yerelinde, Gülsan Holding'in tarafımıza ücretsiz verdiği ve Gaziantep Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Odası tarafından maske boyutlarında ücretsiz kestiği kumaşlarımızla gönüllülerimiz ve personelle birlikte maske üretiyoruz. Aylık hedefimiz tüm merkezlerde toplam 100 bin maske üretmek. Daha sonra bu maskeler sterilize edilip kutulanarak, öncelikle ihtiyaç sahipleri gözetilerek halkımıza dağıtılacak."

Suriyeli gönüllüler çalışmalara katkı sağladığı için mutlu

Çalışmalarda gönüllü olarak yer alan Suriyeli Reca İdris, Türk Kızılayın imkanlarıyla maske yaptıklarını ve insanlara yardım etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Amarhac Hasan da çalışmalara katkı sağlamanın önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bize destek olduğu gibi biz de onlara destek olmak istiyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Nedime Hüseyin ise koronavirüsle mücadelede Türkiye'ye destek olmak için maske yaptığını aktardı.

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