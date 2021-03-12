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Sağlık

Turk İlaç Hepatit B aşısının Türkiye'de üretimi için LG Chem ile anlaştı

Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ, Hepatit B aşısının Türkiye'de üretimine geçişi için Güney Kore menşeli LG Chem ile anlaşma imzaladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 12.03.2021
Turk İlaç Hepatit B aşısının Türkiye'de üretimi için LG Chem ile anlaştı

İstanbul

Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, anlaşma ile Hepatit B aşısının yerlileştirilmesi için ithalden imale geçiş sürecinin başlatıldığı belirtilerek, girilecek ilk ihalede yüzde 15 yerli malı avantajından faydalanılacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Bulaşıcı hastalıkları önleyici bağışıklama programı kapsamında yer alan Hepatit B aşısının, Türkiye İlaç Eczacılık Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından ruhsatlandırma çalışmalarının 150 günde tamamlanması imtiyazını sağlayan yüksek öncelik ve İyi İmalat Uygulamaları (GMP) denetim süreçlerinin hızlandırılmasını sağlayan GMP/2 öncelik onaylarının da alındığı vurgulandı.

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