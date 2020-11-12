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Sağlık

TÜ Rektörü Tabakoğlu: Kovid-19 hastalığına yakalanan hastaların yüzde 5'inde zatürre gelişiyor

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, Kovid-19 hastalığına yakalananların yüzde 5'inde zatürre geliştiğini, bu hastaların yoğun bakım ihtiyacı duyduğunu ve ölümlerin büyük bölümünün zatürreye bağlı yaşandığını söyledi.

Gökhan Zobar   | 12.11.2020
TÜ Rektörü Tabakoğlu: Kovid-19 hastalığına yakalanan hastaların yüzde 5'inde zatürre gelişiyor

Edirne

Trakya Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda göğüs hastalıkları uzmanı olan  Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zatürrenin, akciğer dokusunun virüs, mantar ya da bakterilerle iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu söyledi.

Zatürrenin "ölümün kaptanı" olarak tanımlandığını ve insan hayatını en çok etkileyen hastalıkların başında geldiğini belirten Tabakoğlu, "Özellikle çocukluk çağı, 60 yaş üstü kişilerde, immün yetmezliği olanlarda ve yan ek hastalıkları bulunan hastalarda çok ölümcül seyredebilen, tehlikeli bir hastalıktır." dedi.

"Kovid-19 hastalığına yakalanan hastaların yüzde 5'inde zatürre gelişiyor"

Tabakoğlu, Kovid-19 salgını döneminde zatürre hastalarının dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak "Kovid-19 hastalığına yakalanan hastaların yüzde 5'inde zatürre gelişiyor. Bu hastaların çoğunluğu yoğun bakım ihtiyacı duyuyor ve ölümlerin büyük bölümü de bu hastalığa bağlı yaşanıyor." diye konuştu.

Zatürreye yakalanmamak için sağlıklı bir akciğer yapısına sahip olunması gerektiğine dikkati çeken Tabakoğlu, akciğerin insan için önemli bir organ olduğuna söyledi.

"Yedekli yapısı var"

Akciğerin yedekli bir yapıya sahip olduğunu aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"İki akciğer ve 5 ayrı lobu var. Rezervi çok yüksek. Ancak immün yetersizliği olan hastalarda akciğer bazen yetemiyor. Burada en önemli faktör sigara. Sigara, var olan rezervimizi azaltan en önemli etken. 20 yıl sigara içmiş bir kişinin neredeyse bir akciğerinin yanıp işlevsiz hale geldiğini söyleyebiliriz.

Akciğerlerinde sorun yaşayan bir kişi en ufak bir grip olduğunda, ufacık bir zatürre olduğunda artık oksijen almakta zorluk çekecektir ve yatağa düşecektir. Oksijeni de karşılayamazsa yoğun bakıma alınıp makineye bağlanmak zorunda kalacaktır. Maalesef ölümle karşı karşıya kalınacaktır. Akciğerlerimizi korumalıyız."

"Sigarayı bırakmak için en uygun zaman"

Tabakoğlu, Kovid-19 salgını döneminin sigarayı bırakmak için en uygun zaman olduğunu ve sigara içenlere bir an önce bırakmaları tavsiyesinde bulundu.

Zatürreye yakalan hastalarda ölüm sıklığı hastalığın seyrine, hastanın durumuna göre değiştiğine dikkati çeken Tabakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayakta geçiren hastalarda ölüm oranı 1000'de bir, hastanede yatıyorsanız ve bir hastalığınız varsa ölüm oranı yüzde 10-12 gibidir, eğer yoğun bakıma düştüyseniz ve zatürreniz varsa ölüm oranı yüzde 40 civarındadır.

Hastalığın seyri ağırlaştıkça, hastanın akciğer durumuna göre ölüm oranı artmaktadır. Özellikle kronik hastaların bu salgın döneminde çok dikkatli olmaları gerekiyor."

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