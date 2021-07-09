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Sağlık

Trabzon'da yaylalardaki vatandaşlara mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı yapılıyor

Seyit Ahmet Eksik   | 09.07.2021
Trabzon'da yaylalardaki vatandaşlara mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı yapılıyor

Trabzon

Trabzon'un Düzköy ilçesinde yaylada kalan vatandaşlara mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulanıyor.

Haçkalı Baba Yaylası'ndaki vatandaşlar, Düzköy Devlet Hastanesinin mobil ekipleri tarafından aşılanmaya başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında yaylaya giden ekipler, Haçkalı Baba Camisi'nden anonslarla vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Yaylada yaşayanlar ve bölgeyi gezmeye gelenler, camiye giderek aşılarını yaptırdı.

Düzköy Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazın yaylalarda nüfusun yoğunlaştığını belirterek, "Biz de aşılama sayısını artırmak için yaylada aşı uygulamaya başladık. Bunun dışında hastanelerimizde aşı uygulamamız devam ediyor." dedi.

Ayrıca yaşlı ve yatağa bağımlı hastalar için gezici ekiplerce aşılama çalışmalarının sürdürüldüğünü anlatan Kara, 18 yaş üzeri tüm vatandaşları aşı yaptırmaya davet etti.

Haçka, Beypınarı, Fengo, Hırsafa ve Serda yaylalarında aşılama çalışmaları yapacaklarını bildiren Kara, gerektiği takdirde aşılamaya diğer yaylalarda da devam edileceğini söyledi.

Vatandaşlardan Nurettin Zafer, yaylada kaldığı için şu ana kadar aşı yaptıramadığını belirtti. Zafer, ilk aşısını yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Vakfıkebir ilçesinden Haçka Yaylası'na gezmeye gelen 73 yaşındaki Zeki Öztürk ise "Cuma namazı için camiye gelmiştim. Hocanın anonsunu duyunca gelmişken üçüncü aşımı yaptırdım." şeklinde konuştu.

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