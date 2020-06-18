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Sağlık

Tokat'ta KKKA teşhisi ile 11 kişi tedavi görüyor

Tokat'ta, 11 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde tedavi ediliyor.

Ekber Türkoğlu   | 18.06.2020
Tokat'ta KKKA teşhisi ile 11 kişi tedavi görüyor

Tokat

Tokat'ta, 11 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde tedavi ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine, nisan ayının sonlarından itibaren KKKA hastalığı şüphesiyle 48 kişi başvurdu. Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, çoğunluğu ise yatarak tedavi gördü.

TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 11 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kentte bu yıl şimdiye kadar KKKA hastalığı şüphesiyle bir kişi hayatını kaybetti.

Uzmanlar tarlada çalışan ve doğaya gidenleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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