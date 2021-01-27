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Sağlık

TİKA Pakistan'da, çocuklarda damak ve dudak yarığı tedavisi için modern ameliyathane kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Pakistan'ın Karaçi kentinde bir hastanede damak ve dudak yarığı sorunundan muzdarip çocukların tedavisi için modern ameliyathane kurdu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 27.01.2021
TİKA Pakistan'da, çocuklarda damak ve dudak yarığı tedavisi için modern ameliyathane kurdu

İslamabad

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın Karaçi kentinde Al-Mustafa Sağlık Merkezi'nde kurulan ameliyathanenin açılışı için tören düzenlendi. 

Çocuklarda damak ve dudak yarığı tedavisi için kurulan modern ameliyathanenin açılış törenine, Sindh Valisi İmran İsmail, TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı, sivil toplum örgütü Al-Mustafa Refah Toplumu kurucusu ve ünlü ilim insanı Dr. Hacı Muhammed Hanif Tayyib ile çok sayıda davetli katıldı.

İsmail, burada yaptığı açıklamada, TİKA ve Türkiye'ye çocukların ihtiyacı olan böyle bir tesis açtıkları için teşekkür etti.

Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğa dikkati çeken İsmail, bu dostluğun gelecekte de süreceğini kaydetti.

TİKA Karaçi Koordinatörü Katırcı ise ameliyathanenin, damak ve dudak yarığından muzdarip çocukların normal şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için kurulduğunu ifade etti.

Katırcı, yıllık 1000 hastanın ücretsiz olarak tedavi edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

TİKA, Karaçi'de bir hastanede yılda 6 bin hastaya ücretsiz hizmet sunan bir ultrason merkezi açmıştı. Talasemi hastaları için Pakistan'daki ilk yüksek bağımlılık ünitesi de yine TİKA tarafından hizmete sunulmuştu.

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