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Sağlık

Tekerlekli sandalyede geldiği hastaneden 7 yıllık tedavi sonucunda yürüyerek çıktı

Trabzon'da, beyin kanaması sonucu konuşma ve yürüme yetilerini kaybeden 47 yaşındaki Yasin Şahin 7 yıllık tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Tekerlekli sandalyede geldiği hastaneden 7 yıllık tedavi sonucunda yürüyerek çıktı Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum/AA

Trabzon

Şehir merkezindeki bir dershanenin sahibi de olan fizik öğretmeni Şahin, 7 yıl önce beyin kanamasına bağlı felç geçirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedaviye alınan Şahin'in, kanamanın yol açtığı hasar nedeniyle konuşma ve yürüme yetilerini kaybettiği tespit edildi.

Hastanedeki 79 günlük tedavinin ardından genel sağlık durumu stabil hale gelen Şahin fizik tedavi ve rehabilitasyona yönlendirildi.

Yakınları tarafından önce Kocaeli'ndeki özel fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürülen ve 6 ay tedavi gören Şahin, konuşma ve ergoterapi seansları ile yürüme egzersizlerine yaklaşık 6 yıldır Trabzon'daki Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde devam ediyor.

Tekerlekli sandalyede geldiği hastaneden yürüyerek çıkmanın mutluluğunu yaşayan Şahin artık sorulara kısa yanıtlar verebiliyor.

"Günlük yaşam aktivitelerini tek başına gerçekleştirebiliyor"

Uzman Fizyoterapist Osman Topçu, AA muhabirine, Yasin Şahin'in hastaneye ilk başvurduğunda tek başına sadece ayakta durabildiğini, yürüyemediğini söyledi.

Şahin'in üst bedeninin sağ kısmını kullanamadığını ve konuşamadığını da belirten Topçu, "Hastamıza, konuşma terapisi, ergoterapi ve aynı zamanda hastanemiz bünyesindeki teknolojik cihazların da yardımıyla rehabilitasyon programı verdik. Tedavinin üçüncü ve dördüncü yıllarında gözetim eşliğinde yürümeye başladı." dedi.

Hastanenin fizik tedavi koordinatörü de olan Topçu, gelinen süreçte hastanın destek almadan yürüyebildiğine dikkati çekerek "Hastamız günlük yaşam aktivitelerini tek başına gerçekleştirebiliyor. Ayağa kalkmasında, ev içi aktivitelerinde hiçbir sorun kalmadı. Daha sağlıklı ve uzun süre yürüyebilmesi için de çalışıyoruz." diye konuştu.

Topçu, Şahin'in tek veya iki kelimeyle konuşabildiğini, bu durumun da günlük yaşamını çok daha iyi bir konuma getirdiğini ifade etti.

Hastanın sağ kolunda kaba hareketlerin yavaş yavaş başladığının altını çizen Topçu, "Felçli hastalarda ilk 6 ay ve 2 yıl çok önemlidir. Hastamıza o süre zarfında çok yoğun şekilde yatarak tedavi verdik ancak kronik evreye geçtiği zaman bu kadar yoğun tedavi vermiyoruz. Bu kapsamda hastamız yaklaşık 4 yıl ayaktan tedavi aldı. Haftanın 3 günü düzenli aralıklarla seans veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Yasin Şahin'in kardeşi Sezai Şahin, ağabeyinin beyin kanamasının ardından 19 gün uyutulduğunu söyledi.

Zorlu tedavi sürecini anlatan Şahin, "Tekerlekli sandalyeyle geldik, yürüyerek çıkıyoruz. Osman Topçu, bize 'Sabredin.' dedi. Yasin Bey şu anda yürümeye de devam ediyor, kendi işini de kendisi görebiliyor." dedi. Şahin, doktorlara ve tüm hastane personeline teşekkür etti.

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