Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.59
Dolar
5.81
BIST 100
93,860.47
Altın
1,393.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi kısalacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresinin 4 yıla düşürüldüğünü bildirdi.

Duygu Yener   | 21.06.2019
Sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi kısalacak

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresinin düşürülmesine dair taleplere ilişkin düzenlemenin TBMM komisyonunda değerlendirmeye alındığını belirterek, "Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi, 4 yıla düşürülmüştür." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının gündeminde olan sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresine ilişkin taleplerinin TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonundan geçmesi üzerine değerlendirmede bulundu.

Düzenlemenin hayata geçmesiyle sözleşmeli sağlık personelinin ilk atandıkları yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talepleri olması halinde memur kadrosuna geçebileceklerini kaydeden Bakan Koca, şunları belirtti:

"Uzun zamandır Bakanlığımız gündeminde olan, sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresinin düşürülmesine dair talepler TBMM komisyonunda değerlendirmeye alınmıştır. Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi, 4 yıla düşürülmüştür.

Bu düzenlemenin hayata geçmesi ile sözleşmeli çalışan sağlık personelimiz, ilk atandığı yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talebi halinde memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçtikten sonra aynı yerde 1 yıl daha çalışırsa, diğer memurların sahip olduğu tüm haklara ve başka yerlere naklen atanma hakkına sahip olacak.

Bu vesileyle, sağlık personelimizin özlük hakları ile ilgili önemli bir kazanım sağlanmasına destek veren TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?
Moritanya’nın demokrasi çabası sonuç verir mi?
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi

Benzer haberler

'Beverly Hills'teki sigara satışı yasağı Türkiye'de de uygulansın'

'Beverly Hills'teki sigara satışı yasağı Türkiye'de de uygulansın'

'Besin alerjisi tedavisindeki yeni gelişmeler umut vadediyor'

'Konuşma ve yutmada zorluk ALS belirtisi'

'Yerli ve Milli Tıbbi Cihaz Strateji Toplantısı' yapılacak

'Yerli ve Milli Tıbbi Cihaz Strateji Toplantısı' yapılacak
Hepatit hastalarının sadece yüzde 1'i tedaviye ulaştı

Hepatit hastalarının sadece yüzde 1'i tedaviye ulaştı
Aşıya güvensizlik salgınlara kapı aralıyor

Aşıya güvensizlik salgınlara kapı aralıyor