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Sağlık

SMA hastalarının tedavilerinde ücretsiz sağlanan ilacın sözleşmesi yenilendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, SMA hastalarının tedavilerinde kullanılan "nusinersen" etkin maddeli ilacın Bakanlık tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesinin yenilendiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 19.01.2022
SMA hastalarının tedavilerinde ücretsiz sağlanan ilacın sözleşmesi yenilendi

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından, "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan 'nusinersen' etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir." açıklamasını yaptı.

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