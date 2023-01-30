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Sağlık

SMA Bilim Kurulu yarın toplanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin   | 30.01.2023
SMA Bilim Kurulu yarın toplanacak

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SMA Bilim Kurulu yarın toplanıyor. Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.

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