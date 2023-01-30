SMA Bilim Kurulu yarın toplanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını bildirdi.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SMA Bilim Kurulu yarın toplanıyor. Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.
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SMA BİLİM KURULU yarın toplanıyor. Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 30, 2023