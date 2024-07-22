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Sağlık

Sıcaklık artışının kalp krizi riskini yükselttiği uyarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, 20 derecenin üzerindeki her bir derecelik sıcaklık artışının 65 yaş üstü bireylerde kalp krizi riskini yüzde 2 yükselttiğini söyledi.

Gökhan Zobar  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Sıcaklık artışının kalp krizi riskini yükselttiği uyarısı

Edirne

Prof. Dr. Altay, AA muhabirine, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak havanın insan sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Sıcak havanın kalp krizi, kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu gibi sağlık sorunlarına neden olduğunu dile getiren Altay, özellikle risk grubunda bulunan hastaların ve yaşlıların dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Sıcak havaların vücudun ısı dengesini bozduğunu ve kalp sağlığını doğrudan etkilediğini anlatan Altay, şunları kaydetti:

"20 derecenin üzerindeki hava sıcaklığı durumunda her bir derece sıcaklık artışında özellikle 65 yaş üstü bireyler için yüzde 2 oranında kalp krizi riskinin arttığı görülüyor. Sıcaklık ne kadar artarsa kalp krizini o kadar fazla görüyoruz. Bunun yanında hipertansiyon ve ritim bozuklukları ortaya çıkıyor. Ayrıca beyin kanaması gibi olumsuzlukları görebiliyoruz. O yüzden kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar çok dikkatli olacaklar."

Prof. Dr. Altay, sıcak havalardan korunmak için bol sıvı tüketilmesi ve yağlı gıdalardan kaçınarak hafif yemeklerle sebze ve meyvelerin tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Altay, günün en sıcak saatlerinde mümkün olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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