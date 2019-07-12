Euro
6.43
Dolar
5.71
BIST 100
97,930.08
Altın
1,405.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

'Şehir hastanelerini sevklerin olmayacağı yapıda konumlandırıyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastanelerini ileri teknolojisiyle ve disiplinleriyle yetkin olan ve hastanın artık şehir hastanesinden başka bir hastaneye veya ile hasta sevk edilmediği bir hastane olarak konumlandırıyoruz." dedi.

İsmail Özdemir   | 12.07.2019
'Şehir hastanelerini sevklerin olmayacağı yapıda konumlandırıyoruz'

Bursa

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret eden Bakan Fahrettin Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin lokasyonu, doğal kaynakları ve rehabilitasyon imkanlarıyla bundan sonraki süreçte sağlık turizminden daha ciddi bir pay alacağına inandığını söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde Bursa'ya yapılan 45 milyar liralık yatırımın 2 milyar liraya yakınının sağlık alanında olduğunu belirten Koca, "Şehir hastanemizin toplam yatırımı 2,3 milyar lira gibi değere ulaştı. Şehir hastanemizin bundan sonraki süreçte Bursa'da sağlığın üssü olabilecek konumda oluşturulduğunu ve hem fiziki yapısıyla hem branş çeşitliliğiyle hem teknolojik yapısıyla özellikle yanık merkezi dahil olmak üzere kalp, onkoloji, kadın-doğum çocuk, psikiyatri, fizik tedavi gibi branş hastaneleriyle bölgenin sağlık üssü olabilecek bir hastanemiz." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 5 milyonluk nüfusa hizmet verecek"

Koca, 16 Temmuz'da hasta kabulüne başlanacak Bursa Şehir Hastanesinin, Güney Marmara'da yaklaşık 5 milyonluk nüfusa hizmet vereceğini aktardı.

Şehir hastanelerini sağlığın geldiği en üst noktada konumlandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Şehir hastanelerini ileri teknolojisiyle, branş çeşitliliğiyle ve disiplinleriyle yetkin olan ve hastanın artık şehir hastanesinden başka bir hastaneye veya ile sevk edilmediği bir hastane olarak konumlandırıyoruz. Bursa'daki şehir hastanesi bin 355 yataklı, 475 bin metrekare kapalı alanlı, 49 ameliyathanesi olan son derece bütün disiplinleriyle yetkin bir şekilde planlanmış bir hastanemiz. Bu arada, taşınmasını düşündüğümüz diğer hastanelerimizle ilgili de altını özellikle çizerek söylemek istiyorum; biz o yerleri de gerekli tadilat ve restorasyon ihtiyaçlarını tamamlayarak önümüzdeki dönemde yine sağlık ve sağlık eğitimi amaçlı kullanacağız."

Koca, Bursa Şehir Hastanesinin, Türkiye Genom ve Türkiye Kansergen projeleriyle ilgili klinik araştırmaların yapılabileceği bir sağlık kuruluşu olarak da konumlandırıldığını kaydetti.

Valilik ziyaretinde Koca'ya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.

Bakan Koca, daha sonra cuma namazını Ulu Cami'de kıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

'Şehir hastanelerini sevklerin olmayacağı yapıda konumlandırıyoruz'

'Şehir hastanelerini sevklerin olmayacağı yapıda konumlandırıyoruz'

Ankara'da hastanede 19 personel gazdan etkilendi

Sağlık Bakanlığı çalışan sağlığını korumak için harekete geçti

Yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesi

Yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesi
29 bin 689 sağlık personeli alınacak

29 bin 689 sağlık personeli alınacak
'HIV/AIDS' eğitim müfredatına girecek

'HIV/AIDS' eğitim müfredatına girecek