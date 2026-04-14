Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Şehir Hastanesi'ne taşınması haziranda tamamlanacak Sağlık Bakanlığının öz kaynaklarıyla Samsun'da 305 bin metrekare alanda inşa edilen 1458 yataklı Şehir Hastanesi'nin birimlerinin açılışı sürüyor.

Samsun Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsun Şehir Hastanesinin taşınma sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Sürecin hız kesmeden gittiğini anlatan Ulubay, "Bugüne kadar şehir hastanemize çocuk hastalıkları, kadın doğum, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları ve plastik cerrahi birimlerini taşıdık. Bu birimler, yeni şehir hastanemizde hizmet vermektedir. Bu hafta sonu itibarıyla üroloji, fizik tedavi, psikiyatri ve kısmen dahiliye bölümlerini de taşıyarak hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Dahiliyenin diğer alt branşları olan hematoloji, gastroenteroloji ve nefroloji bölümlerini gelecek haftalarda taşıyacaklarını belirten Ulubay, şunları kaydetti:

"Sağlık Kurulu da 20 Nisan'da Samsun Şehir Hastanesine taşınacak. Heyet raporları hizmeti yeni hastanede yapılacak. Bundan sonra taşınma süreçlerimiz daha hızlı ilerleyecek. Haziran ayına kadar hastanenin tüm bölümlerini Samsun Şehir Hastanesine taşıyarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Son aşamaya geldiğimizde, acil servisi iki noktada hizmet verecek şekilde planladık. Hem mevcut hastanemizdeki acil servis açık olacak hem de şehir hastanesindeki acil servis hizmet vermeye devam edecektir."