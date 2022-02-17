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Sağlık

Sakarya Üniversitesi doktorlarının yeni ameliyat yöntemi ödüle layık görüldü

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, geliştirdikleri yeni ameliyat yöntemiyle Türkiye Kardiyoloji Vakfı tarafından "En İyi Girişimsel Vaka Ödülü"ne değer bulundu.

Uğur Subaşı   | 17.02.2022
Sakarya Üniversitesi doktorlarının yeni ameliyat yöntemi ödüle layık görüldü

Sakarya

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ramazan Aydemir, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Can ve araştırma görevlisi Dr. Ahmet Can Çakmak, kalp damar hastalığı tedavisinde "dünyada ilk kez uygulanan" bir ameliyat yöntemi geliştirdi. Yöntemin en büyük özelliği; koroner arter fistülünü tam olarak kapatırken sistemin düşme veya hastanın damarında kaybedilme riskini ortadan kaldırması olarak ön plana çıkıyor.

Doğuştan kalp damar hastası 42 yaşındaki erkek hasta, uygulanan yeni yöntemle sağlığına kavuştu.

Geliştirilen ameliyat yöntemi, Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı tarafından düzenlenen "Kardiyovasküler Sempozyum 2022"de, "En İyi Girişimsel Vaka Ödülü" yarışmasında birinciliğe layık görüldü.

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