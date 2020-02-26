Sağlık Bakanı Koca: Numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı

SağlıSağlık Bakanı Koca: Numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle İran'dan getirilen Türklerle ilgili, "Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle İran'dan getirilen Türklerle ilgili, "Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı." dedi.
Bakan Koca, İran'dan gelenlerin klinik durumlarının iyi olduğunu, bu kişilerde herhangi bir solunum ve benzeri sıkıntı görülmediğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.