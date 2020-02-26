Sağlık Bakanı Koca: Numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı

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Sağlık

SağlıSağlık Bakanı Koca: Numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle İran'dan getirilen Türklerle ilgili, "Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı." dedi.

Duygu Yener   | 26.02.2020
SağlıSağlık Bakanı Koca: Numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle İran'dan getirilen Türklerle ilgili, "Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı." dedi.

Bakan Koca, İran'dan gelenlerin klinik durumlarının iyi olduğunu, bu kişilerde herhangi bir solunum ve benzeri sıkıntı görülmediğini bildirdi.

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