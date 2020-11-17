Euro
9.15
Dolar
7.71
BIST 100
1,259.72
Altın
1,885.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlıklı uyku kişiyi kalp yetmezliğinden koruyabilir

Sağlıklı bir uykunun, kişiyi kalp yetmezliğinden koruyabileceği bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 17.11.2020
Sağlıklı uyku kişiyi kalp yetmezliğinden koruyabilir

Ankara

Newsmaxhealth sitesinin haberine göre, Tulane Üniversitesi Kamu Sağlığı ve Tropikal Tıp bölümü Profesörü Dr. Lu Qi liderliğinde, yaşları 37 ila 73 olan 400 bin İngilizin katıldığı uzun süreli sağlık çalışmasının verileri kullanılarak araştırma yürütüldü.

Bulguları "Circulation" dergisinin internet sayısında yayımlanan araştırmada, sağlıklı uyku düzenine sahip kişilerin 10 yıl içinde kalp yetmezliğine yakalanma riskinin yüzde 42 düştüğü gözlendi.

Uzmanlar sağlıklı uyku için her gece 7 ya da 8 saat uyunması, horlanmaması, uykuya dalmak veya deliksiz uyumakta nadiren sorun yaşanması, gün içinde sersemlik yaşanmaması ve sabahları erken kalkılması gerektiğine işaret etti.

Katılımcılardan 5 bin 221'ine 10 yıl içinde kalp yetmezliği teşhisi koyulduğu, sağlıklı uyku için gereken 5 alışkanlığa da sahip olanların kalp yetmezliğine yakalanma riskinin, sadece birine sahip olduğunu ya da hiçbirine sahip olmadığını söyleyenlerden yüzde 42 düşük olduğu görüldü.

Daha önce yapılan çalışmalar, uykusuzluk çeken ve uyku apnesi olan kişilerde kalp hastalığı riskinin arttığını ortaya koymuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 731 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 435 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 819 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 103 kişi hayatını kaybetti
Gargara, laboratuvar ortamında Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

Sağlıklı uyku kişiyi kalp yetmezliğinden koruyabilir

Sağlıklı uyku kişiyi kalp yetmezliğinden koruyabilir