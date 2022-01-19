Dolar
13.60
Euro
15.43
Altın
1,817.42
ETH/USDT
3,081.90
BTC/USDT
41,485.00
BIST 100
1,987.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
logo
Sağlık

Sağlık turizminde geçen yıl 500 bin kişi 1 milyar dolar döviz bıraktı

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm projelerinin uygulanmasıyla bu alanda çok mesafe kat ettiğini söyledi.

Sinan Balcıkoca   | 19.01.2022
Sağlık turizminde geçen yıl 500 bin kişi 1 milyar dolar döviz bıraktı Fotoğraf: Sinan Balcıkoca / AA

Bursa

Geçen yıl yurt dışından yaklaşık 500 bin hastanın şifa için Türkiye'ye geldiğini belirten Bilgen, sağlık turizmi sayesinde ülkeye 1 milyar dolar civarında döviz girdisi sağlandığını anlattı.

Bilgen, sağlık turizminin oldukça yüksek düzeyde döviz girdisi sağlayan alan haline geldiğinin altını çizerek, "Turizm deyince sadece gezip görme amaçlı değil, hastalıklarını en iyi şekilde tedavi ettirecek ülkeler arasında bizi görüyorlar. Avrupa ülkeleri de dahil. Bu, bizim için çok önemli bir gelişme." diye konuştu.

Türkiye'nin sağlıkta aranan ülke haline geldiğini vurgulayan Bilgen, "Sağlıkta dönüşüm projeleriyle hizmet seviyemiz yükseldi. Ayrıca bu projeler sayesinde uluslararası düzeyde iş yapan hastanelerimizin ve hekimlerimizin de bilgi birikimleri arttı. Bu, bize geri dönüş olarak çok iyi yansıyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimize yoğun talep var." ifadesini kullandı.

"Pandemide yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm hastalara baktık"

Aynı zamanda Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı da olan Bilgen, geçen yıl hastanelerinde 69 ülkeden hasta ağırladıklarını dile getirdi.

Bilgen, Türk doktorlara ve yurt dışından gelen hekimlere de hastane bünyesinde gerçekleştirilen cerrahi operasyonlar esnasında gözlem yapma imkanı sunduklarını belirterek, "Sadece bizim hastanemizde şimdiye kadar yurt dışından gelen 750'nin üzerinde doktor ile bilgi paylaşımında bulunduk. Bunların geri dönüşü de çok güzel. Ülkelerine dönünce Türkiye'ye hasta gönderiyorlar. Sağlık turizmi adına bunlar olumlu gelişmeler. İnşallah önümüzdeki yıllarda potansiyelimiz daha çok artar ve daha fazla hasta gelir." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine de değinen Bilgen, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde ülkemize gelen yabancı hastalarda azalma olmadı. Avrupa ülkelerinde sağlık turizmi durma noktasına gelirken biz sağlık turizminin canlı kalmasını sağladık. Ülke olarak, Sağlık Bakanlığı olarak gerçekten bunu çok iyi yönettik. Bu, çok önemli bir unsur. İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde, pandeminin yüksek seviyelere çıktığı dönemlerde sağlık turizminde ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Hastalar koridorlarda yattı, içeriye alınmadı. Dolayısıyla kendi hastalarına bakamayan ülkeler yurt dışından gelen hastalara nasıl baksınlar. Biz ise yurt içinden ve dışından gelen tüm hastalara baktık. Bu yönüyle Sağlık Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 94'ü Omicron kaynaklı
Almanya’da son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka kaydedildi
Fransa'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Belçika'da vakaların çoğunu oluşturan Omicron'un alt versiyonunun da dolaştığı savunuldu
ABD'de Omicron dalgası ölümlerinin 300 bini bulabileceği tahmin ediliyor

Benzer haberler

Türkiye'de ihraç edilen 100 otomobilden 41'i Bursa'da üretildi

Türkiye'de ihraç edilen 100 otomobilden 41'i Bursa'da üretildi

Sağlık turizminde geçen yıl 500 bin kişi 1 milyar dolar döviz bıraktı

Bursa deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Türkiye'den 83 ülkeye 1,3 milyar dolarlık 'otobüs-minibüs-midibüs' ihracatı yapıldı

Türkiye'den 83 ülkeye 1,3 milyar dolarlık 'otobüs-minibüs-midibüs' ihracatı yapıldı
Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Bebe-çocuk giyiminde Türkiye'ye ilgi artıyor

Bebe-çocuk giyiminde Türkiye'ye ilgi artıyor