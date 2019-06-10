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Sağlık

Sağlık personeli KKKA hastalığından tedavi altına alındı

Sivas'ta bir sağlık çalışanı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi altına alındı.

Halife Yalçınkaya   | 10.06.2019
Sağlık personeli KKKA hastalığından tedavi altına alındı

Sivas

Sivas'ta bir sağlık çalışanı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım'da görev yapan sağlık görevlisi Sadi Dönmez'e (20), hava yoluyla KKKA hastalığı bulaştı.

Yüksek ateş şikayetiyle 7 gün önce hastaneye başvuran Dönmez'in kan numunesinde KKKA virüsüne rastlandı.

Sağlık durumu iyiye giden Dönmez'in hastanenin Anastezi Yoğun Bakım servisinde tedavisine devam ediliyor.

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