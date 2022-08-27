Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını 'bu ay bitmeden' öğrenecek
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik miktarlarını bu ay sonunda öğreneceklerini bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.