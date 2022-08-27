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Sağlık

Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını 'bu ay bitmeden' öğrenecek

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik miktarlarını bu ay sonunda öğreneceklerini bildirdi.

İsa Toprak   | 27.08.2022
Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını 'bu ay bitmeden' öğrenecek

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." ifadelerini kullandı.

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