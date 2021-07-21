Sağlık Bakanlığından 'kurban etini 24 saat buzdolabında dinlendirin' uyarısı
Sağlık Bakanlığınca, yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilerek tüketilmesi önerildi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir." uyarısında bulunuldu.
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Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir.#KurbanBayramı#SağlıklıBayram pic.twitter.com/6AUn3ckz3y— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) July 21, 2021