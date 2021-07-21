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Sağlık

Sağlık Bakanlığından 'kurban etini 24 saat buzdolabında dinlendirin' uyarısı

Sağlık Bakanlığınca, yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilerek tüketilmesi önerildi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 21.07.2021
Sağlık Bakanlığından 'kurban etini 24 saat buzdolabında dinlendirin' uyarısı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir." uyarısında bulunuldu.

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