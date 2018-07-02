Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimliğine ilişkin açıklama

İSTANBUL

Sağlık Bakanlığı, bugün bir gazetede "Aile Hekimliğinin Çöküşü" başlığıyla yer alan habere ilişkin, ülke genelinde aile hekimliği birimlerinin, aile hekimi doluluk oranının yüzde 91,4, aile sağlığı elemanı doluluk oranının ise yüzde 86,5 olduğunu, yalnızca İstanbul'da yapılan tek bir yerleştirme sonucuna göre aile hekimliği uygulamasının geneli hakkında bilgi vermesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Bakanlık tarafından, bugün bir gazetede "Aile Hekimliğinin Çöküşü" başlığıyla yer alan haber üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, aile hekimliği uygulamasının gönüllülük esasına dayalı bir uygulama olduğu, kendine has özel bir kanun ve bu kanuna dayanılarak düzenlenen yönetmelikler çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

En baştan beri istihdam koşullarının, özlük hakları ve çalışma usullerine ilişkin düzenlemenin bulunduğu, sağlık personelince bu esasların bilinerek kendi tercihleriyle aile hekimliği uygulamasına geçişin söz konusu aktarılan açıklamada, "Aile hekimliği uygulamasında temel hizmet birimi aile hekimliği birimleridir. Kaliteli ve etkin hizmet sunumu açısından bölgede ortalama 2 bin kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde aile hekimliği birimleri planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yeni açılan ve boşalan aile hekimliği birimlerinin öncelikle İl Sağlık Müdürlüklerince ilan edilmek suretiyle yapılan yerleştirme işlemiyle doldurulduğu, doldurulamayan pozisyonlar için bakanlıkça iller arası yerleştirme işlemi yapıldığı, buna rağmen doldurulamayan pozisyonların ise Devlet Hizmet Yükümlülüğü ataması veya kamu görevlisi olmayan aile hekimi istihdamıyla doldurulduğu vurgulandı.

"Nüfus değişiklikleri çerçevesinde yeni birim planlamaları yapılıyor"

Sözleşmeli aile hekimi bulunmayan aile hekimliği birimlerine, görevlendirme yapılmak suretiyle hizmetlerin sürdürüldüğünü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2023 hedefi ve nüfus değişiklikleri çerçevesinde yeni birim planlamaları yapılmaktadır. Ülke genelinde pozisyon boşalması ve yeni pozisyon açılması durumunda her ay yerleştirme işlemi yapılmakta, ilan edilen pozisyonlar ve başvurular her ay değişmektedir. Ülke genelinde aile hekimliği birimlerinin aile hekimi doluluk oranı yüzde 91,4, aile sağlığı elemanı doluluk oranı ise yüzde 86,5 olup, yalnızca İstanbul ilinde yapılan tek bir yerleştirme sonucuna göre aile hekimliği uygulamasının geneli hakkında bilgi vermesi söz konusu değildir.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kişiye yönelik hizmetlerin aile hekimi ve aile sağlığı elemanları tarafından, topluma yönelik hizmetlerin ise Toplum Sağlığı Merkezleri ve bağlı hizmet birimleri tarafından ekip anlayışı içerisinde sunulduğu bir yapılanmadır. Bahsi geçen haberde ifade edilenin aksine ekip anlayışı içerisinde kapsamlı hizmet sunumu sağlanmaktadır. Birinci basamakta artık sadece başvuruyla ilgilenen hekimden çok, kendisine kayıtlı kişiyi bir bütün olarak ele alan, hem başvurusu hem de genel olarak sağlık durumu ve risklerini değerlendirerek koruyucu ve sağlığın teşvikine ilişkin hizmetleri sunan veya uzman personelin bulunduğu destek birimler vasıtasıyla sunulması için yönlendiren aile hekimleri görev yapmaktadır."

Aile hekimliklerinin, yeni dönemde Sağlıklı Hayat Merkezleri gibi hizmet birimleriyle destekleneceği, daha çok koruyucu sağlık hizmeti ve kronik hastalık yönetimiyle de ilgileneceği belirtilen açıklamada, "Aile hekimleri tarafından her vatandaşımızın sağlık durumunun geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

2010'dan beri ülke genelinde uygulanmakta olan aile hekimliği uygulaması kapsamında en başından beri hizmet mekanları ve malzemelerinin; bölge ve hizmet sunulan kişilerin ihtiyaçlarına uygun ve zamanında temini için aile hekimlerine otonomi kazandırılmıştır." denildi.

"Mevzuat değişikliğiyle aile hekimliği uygulaması tercihi artırılacak"

Açıklamada, aile hekimlerine bu ihtiyaçların teminine ilişkin gider ödemesi yapıldığı ve kamu yatırımları kapsamında yatırım planlarına alınan aile sağlığı merkezi sayısının arttırılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının taleplerinin detaylı olarak değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sahadan alınan geri bildirim ve Bakanlığımızca yapılan tespitler çerçevesinde oluşturulan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağında; sıfır nüfusla açılan birimlere yerleşen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının aldıkları sabit ücretin artırılması, kira bedelleri için destek sağlanması, hizmet mekanlarının oluşturulduktan sonra ilana çıkılması gibi ilave düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda mevzuat değişikliğinin hayata geçirilmesiyle hekimlerin ve diğer sağlık personellerinin aile hekimliği uygulamasını tercihi daha da arttırılacaktır."

Muhabir: Hatice Şenses Kurukız