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Sağlık

Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır'a gönderilen 22 ambulans törenle hizmete alındı

Diyarbakır'da, Sağlık Bakanlığınca gönderilen 22 tam donanımlı ambulansın hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.

Hasan Namlı   | 04.02.2021
Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır'a gönderilen 22 ambulans törenle hizmete alındı Fotoğraf: Hasan Namlı / AA

Diyarbakır

İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Türkiye'de sağlık alanında son yıllarda sessiz bir devrim yaşandığını söyledi.

Diyarbakır'da 18 yıl önce sadece 2 acil sağlık hizmeti sunan merkezde 9 ambulans olduğunu dile getiren Karaloğlu, yeni eklenenlerle 66 merkezde 109 ambulansla hizmet verildiğini belirtti.

Karaloğlu, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin nereden nereye geldiğini anlayabilmek için Diyarbakır'daki bu iki rakamın bile yeterli olduğuna işaret ederek, "Bugün burada çok nitelikli ambulanslarımız bulunuyor. Filomuzda yenidoğan, obez, hasta nakil ve diğer nitelikli ambulanslarımız var. Diyarbakır'da hava nakil ambulansımız da var. Allah'a hamdolsun, dünyada şu anda acil sağlık hizmetlerini en iyi sunan ülkelerden birisi haline geldik." dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de sağlıktaki dönüşüme değinerek, bu filoyla kentteki sağlık hizmetlerinin daha da güçleneceğini ifade etti.

Törene, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile sağlık personeli katıldı.


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