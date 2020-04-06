Sağlık Bakanlığına 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 26 Mart-1 Nisan 2020'de tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.