Euro
7.29
Dolar
6.75
BIST 100
91,982.58
Altın
1,648.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığına 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı.

Selma Kasap   | 06.04.2020
Sağlık Bakanlığına 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 26 Mart-1 Nisan 2020'de tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme işlemleri tamamlandı. 

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turistik mekanlara ziyaretçi akını oldu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Pekin'de Kovid-19 tedbirleri uzun süre devam edecek
ABD'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 654'e yükseldi
Bağcılar'da 4 bina karantinaya alındı

Benzer haberler

Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi

Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi

Sağlık Bakanlığına 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Kovid-19'a karşı 'immün plazma' tedavisi devrede

Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemleri açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemleri açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 69 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 69 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığı'ndan canlı yayında kura çekimi yapıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan canlı yayında kura çekimi yapıldı