Sağlık Bakanlığı: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 812'ye yükseldi
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 38 bin 226, can kaybı 812 oldu." denildi.
Ankara
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 38 bin 226, can kaybı 812 oldu. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1846'ya ulaştı." denildi.
Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JukrzwanOm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı." dedi.
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