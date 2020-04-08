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Sağlık

Sağlık Bakanlığı: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 812'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 38 bin 226, can kaybı 812 oldu." denildi.

Mehmet Tosun   | 08.04.2020
Sağlık Bakanlığı: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 812'ye yükseldi

Ankara

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 38 bin 226, can kaybı 812 oldu. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1846'ya ulaştı." denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı." dedi.

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