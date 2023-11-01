Dolar
28.33
Euro
29.90
Altın
1,982.38
ETH/USDT
1,800.90
BTC/USDT
34,420.00
BIST 100
7,466.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığı 216 engelli sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

Burcu Çalık Göçümlü  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Sağlık Bakanlığı 216 engelli sürekli işçi alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 1-6 Kasım tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2024 hac kurası yarın çekilecek
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, İncirlik'e gelen ABD uçaklarına ilişkin açıklama
Bakan Özhaseki: Depremden zarar gören şehirlerimizde yaklaşık 50 bin konut ve köy evimizin inşaatını bitirmek üzereyiz
Bakan Koca: Filistin için 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık
Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Bankası'nın yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığı 216 engelli sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığı 216 engelli sürekli işçi alacak

Bulaşıcı olmayan hastalıkların toplam hastalık yükü içindeki payı arttı

Meme kanserinde sadece 20 dakikayla erken teşhis ve tedavi mümkün

Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a ulaştı

Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet